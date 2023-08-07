بدم بارد.. شاب ينهي حياة شقيقه ونجاة الأم من الموت بأعجوبة في سوهاج

"سنشد عضدك باخيك" دائما ما يكون الأخوة سندا لبعضهما البعض في اوقات الشدة والرخاء ، ولكن عندما يسيطر الشيطان علي الانسان ويتملك من تفكيرة يصور لة كل شيء هين ، حتي قتل أخيه ووالدته بدم بارد مستخدما سكين بسبب خلافات مالية.

في إحدي قري مركز محافظة سوهاج، دارت أحداث المأساة التي راح ضحيتها الشقيق الأصغر الذي لم يتجاوز 25 عاما ونجت الوالدة التي تجاوزت عاما60 باعجوبة من قبضة ابنها الكبير الذي كاد ان يقضي عليها ويقتلها بدم بارد.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، مفادها مصرع شاب يعمل مزارع وإصابة والدته، في مشاجرة بينهم وبين شقيقه.

وتبين بالإنتقال والفحص مصرع المدعو "محمد ف.أ.م- 25 سنة- مزارع"، إثر إصابته بجرحين طعنيين بالصدر وآخر بالظهر، وبين إصابة والدته المدعوة "سعيده م.ع.أ- 60 سنة- ربة منزل"، بجرح قطعي بالاذن اليسرى وآخر بالخد الايمن.

واتهمت الأم نجلها المدعو "كرم ف.أ.م- 35 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، ونتج عنه وفاة نجلها المذكور وحدوث إصابتها، إثر مشاده كلامية بينهما بسبب خلافات مالية.

وتم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة سكين بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

وتم تحرر محضرا بالواقعة واحالته الي النيابة العامة لتتولي التحقيقات.