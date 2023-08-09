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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل المشروعات والبدء في تقديم الخدمات للمواطنين

صدى البلد

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بقرى سوهاج، والبالغ عددها 181 قرية، و1123 نجع وتابع، بعدد 7 مراكز إدارية كمرحلة أولى، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.

حضر الاجتماع كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، والعميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي للجيش الثالث الميداني بسوهاج، والنائب حاتم مبارك، والنائب رفعت شكيب، والنائب، أحمد عواجة.

أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات وقادة المراكز من ضباط الجيش الثالث الميداني المشرف على مشروعات حياة كريمة، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء.

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محافظة سوهاج

تناول الاجتماع عرض موقف بعض المشروعات بقطاعات المياه، والصحة، وشبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق الداخلية، وسبل تلافي بعض المعوقات بتلك المشروعات، التي قاربت على الانتهاء، وشدد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بسرعة فرش وتشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية، والمجمعات الزراعية، والأسواق الحضرية، والمواقف، ونقاط الإطفاء، والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ناقش الاجتماع كذلك موقف القرى التي قاربت على الانتهاء من جميع المشروعات، وأصبحت جاهزة للافتتاح ومنها "قرية بني حميل بمركز البلينا، وقرية البطاخ بمركز المراغة".

وجه المحافظ بالانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والطرق المؤدية إلى تلك القرى، والانتهاء من تنسيق المواقع العامة للمشروعات، وأعمال اللاندسكيب، وفرش مباني الخدمات، والوحدات الصحية، تمهيدًا لافتتاحها قريبًا.

تطرق الاجتماع أيضا لمناقشة موقف توفير قطع الأراضي المطلوبة لإنشاء مخازن للتغذية المدرسية، ووجه المحافظ رؤساء مراكز جرجا وطهطا، والمراغة، بسرعة توفير قطع الأراضي المطلوبة، وفقا للاشتراطات الموضوعة، حتى يتسنى البدء في إنشاء المخازن.

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