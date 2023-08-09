قافلة بيطرية من جامعة سوهاج تفحص 310 رؤوس ماشية بالمجان في طما

تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج ، تنفيذ قوافلها المجانية بالمراكز والقري الأكثر احتياجاً علي مستوي المحافظة، حيث انطلقت القافلة لقرية الشيخ كوم غريب بمركز طما، وذلك ضمن مباردة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة ، إن القوافل البيطرية التي تنفذها الجامعة بصفة مستمرة تستهدف المراكز و القري النائية والتي تعاني نقص الخدمات، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لطوير الريف المصري في كافة القطاعات الخدمية.

وأشار إلى ان هذه القوافل تهدف الي زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن القوافل البيطرية المجانية التي بتم تنفيذها تهدف ايضاً الي رفع المعاناه عن المربي الصغير والحفاظ علي الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية.

وتابع: وهو ما ينعكس على الاقتصاد المحلي، موضحاً انه تم خلالها علاج ورش الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية، وصرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم بالمجان.

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جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية ، أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

واستقبل الأطباء الحالات المرضية وعلاج ٣١٠ حالة في العيادات وصرف العلاج لها, موضحاً ان القافلة قامت ايضاً بدور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة.

كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات، وشارك فى القافلة ١٢ من اعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٠ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية كتدريب عملي لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.