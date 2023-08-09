عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قافلة بيطرية من جامعة سوهاج تفحص 310 رؤوس ماشية بالمجان في طما

صدى البلد

تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج ، تنفيذ قوافلها المجانية بالمراكز والقري الأكثر احتياجاً علي مستوي المحافظة، حيث انطلقت القافلة لقرية الشيخ كوم غريب بمركز طما، وذلك ضمن مباردة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة ، إن القوافل البيطرية التي تنفذها الجامعة بصفة مستمرة تستهدف المراكز و القري النائية والتي تعاني نقص الخدمات، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لطوير الريف المصري في كافة القطاعات الخدمية.

وأشار إلى ان هذه القوافل تهدف الي زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن القوافل البيطرية المجانية التي بتم تنفيذها تهدف ايضاً الي رفع المعاناه عن المربي الصغير والحفاظ علي الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية.

وتابع: وهو ما ينعكس على الاقتصاد المحلي، موضحاً انه تم خلالها علاج ورش الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية، وصرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم بالمجان.

IMG-20230809-WA0023
IMG-20230809-WA0023
IMG-20230809-WA0022
IMG-20230809-WA0022
IMG-20230809-WA0019
IMG-20230809-WA0019
IMG-20230809-WA0017
IMG-20230809-WA0017

عادا من فرح إلى جنازة.. تجديد حبس قاتل نجل عمومته في سوهاج

حبس شقيقين ونجل عمهما لقتلهم مُزارع بالرصاص في سوهاج

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية ، أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

واستقبل الأطباء الحالات المرضية وعلاج ٣١٠ حالة في العيادات وصرف العلاج لها, موضحاً ان القافلة قامت ايضاً بدور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة.

كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات، وشارك فى القافلة ١٢ من اعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٠ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية كتدريب عملي لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج حياة كريمة السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

ضرب بنته لحد ما روحها طلعت.. والدة الضحية تكشف كواليس كارثية

أنا واخد بطولات أكتر منك.. أحمد مرتضى منصور يرد على أيمن يونس

موضوعات متعلقة

تناولت جرعة زائدة.. العناية الإلهية تُنقذ مريضة نفسية من الموت في سوهاج

ترشيحاتنا

كتلة من جهنم.. التغيرات المناخية ترفع درجات الحرارة إلى 50 درجة

حكم مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية

24 جنيها للعلبة.. إيسترن كومباني أسعار سجائر كليوباترا ثابتة ولم تتغير

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" لمشاركته في تحقيق التنمية

أنواع ستائر السيارات وأهمية استخدامها في الصيف | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

قصة شعر جديدة.. داليا البحيري تثير الجدل برفقة عائلتها| شاهد

لوك مختلف.. داليا مصطفى تكشف رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

درجات الحرارة تتجاوز الـ 45.. توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

الذهب يواصل نزيف الخسائر والدولار يحافظ على استقراره اليوم الأربعاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ