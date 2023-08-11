بعد مناشدة مصطفى بكري.. وزير الزراعة يستجيب لشكوى الأسمدة بقريتين في قنا

استجاب سيد القصير، وزير الزراعة، لشكوى المواطنين في قرية أبو حزام وحمردوم في محافظة قنا، وذلك بعد شكاوى عدد من المواطنين مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ومطالبتهم لوزارة الزراعة بضرورة التدخل لحل أزمة الأسمدة التي تواجههم في الفترة الراهنة.

استجابة سريعة من وزير الزراعة لأزمة الأسمدة في قنا

ومن جانبه استجاب وزير الزراعة على الفور لشكوى المواطنين، واتخذ قرارًا بإرسال 100 طن من الأسمدة لتوزيعها على الفلاحين من منافذ البنك الزراعي بنجع حمادي، وذلك بعد ظهور الشكوى بشكل واضح مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامجه.

وكان الإعلامي مصطفى بكري، قد خصص فقرة خلال برنامجه لاستعراض مشاكل المواطنين، وأبرز أزمة المواطنين في كلا القريتين، موجهًا نداء للسيد القصير، وزير الزراعة بضرورة التدخل فيما يتعلق بحصة الأسمدة الخاصة بهاتين القريتين.

وأضاف "بكري": "المواطنين في هاتين القريتين مش بيقدروا يحصلوا على نصيبهم من الأسمدة في هذه القرى، ربما لبعدهم عن الجمعية الزراعية أو لأنهم في منطقة فيها أزمات ومشاكل، ولكن في كل الأحوال، الناس دي لازم تحصل على نصيبها، وأتمنى بالفعل من السيد ممدوح رسلان، وهو راجل يستجيب دائما أول بأول، ورئيس شركة المياه في قنا يتدخلوا لحل مشاكل المواطنين وإنقاذ القريتين في قصة المياه وقصة الأسمدة".

وطالب بضرورة مراجعة العديد من الأمور داخل القرى المصرية، خاصة أن بعض الخدمات ضرورية وهامة للمواطنين خاصة في قرى الصعيد، "الجهاز الإداري أحيانا بيحل مشاكل ولكن كثير من الأحيان المسؤولين الصغيرين يتسببوا في كثير من الأزمات، وإحنا من هنا بنتكلم عن المشاكل دي لحلها".