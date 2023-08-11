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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب سعر الطماطم .. مصطفى بكري ينفعل على الهواء

أسعار الخضروات في
أسعار الخضروات في الأسواق

انفعل الإعلامي مصطفى بكري على الهواء، بسبب أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق في الوقت الحالي، إذ يرى أن هناك حالة من الفوضى تشهدها الأسواق المصرية بسبب الغياب في الرقابة على أسعار السلع، إذ أن الجميع يعاني ارتفاعا في الأسعار في كل السلع. 

مصطفى بكري يطالب بضبط الأسعار في الأسواق 

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الزيادة في الأسعار ليس في سلعة واحدة، وإنما كل شيء أصبح فيه زيادات بنسب كبيرة للغاية، مطالبًا بضرورة خروج مسؤول للحديث عن سبب ارتفاع الأسعار في الأسواق، خاصة أسعار الخضروات والفواكه وكافة السلع المختلفة. 

وتابع مصطفى بكري، أن سعر كيلو الطماطم أصبح مختلف من منطقة إلى أخرى، هل ارتفاع أسعار الخضروات والطماطم تحديدًا نتيجة ندرة المعروض في الوقت الحالي، أم بسبب جشع بعض التجار، مطالبًا بخروج مسؤول للتواصل مع المواطن ومعرفة الأسباب الحقيقية، "عاوزين نحسس المواطن إننا معاه وحاسين بالمعاناة، وأن الأسباب كذا وكذا، محتاجين ناخد المواطنين في صفنا". 

وأردف، أن دور مفتش التموين يحتاج للعودة من جديد، للمراقبة ويأخذ إجراءات صارمة، وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز حماية المستهلك، "مش عاوزين السلعة ليها أكتر من سعر في كل منطقة، لازم يبقى سعر موحد في كل المناطق، مش بمزاج التجار أسعار الخضروات والفاكهة زي ما هما عاوزين وخلاص". 

وواصل، أن أسعار الخضروات في الوقت الحالي لم يكن يُسمع بها من قبل، سعر الطماطم بـ 15 جنيه الكيلو، والخيار بـ 17 جنيه وأكثر، والبصل تخطى الـ 20 جنيه، والبطاطس أكثر من 15 جنيه، والارتفاعات مازالت مستمرة، "هل اللي بيحصل ده طبيعي؟ أكيد لا، طب البطاطس موجودة بكميات كبيرة ومفيش ندرة، ولكن اللي بيحصل ده هو اللي بيخلينا نتساءل". 

وأسهب أن تلك الأزمة أيضا موجودة في أسعار السجائر، والتي يستغلها التجار من خلال بيع العلبة بضعف سعرها، أي أن العلبة التي تأتي بـ 23 جنيه يتم بيعها بـ 60 جنيه ليستفيد التاجر، والعلبة بـ 38 جنيه يتم بيعها بـ 75 جنيه. 

اسعار الخضروات مصطفى بكري صدى البلد برنامج حقائق وأسرار الطماطم مفتش التموين

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