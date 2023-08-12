استشاري مناعة يوضح تفاصيل ومخاطر المتحور الجديد من فيروس كورونا

قال مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا لا يمثل خطرا كبيرا، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، منوها بأن فيروس كورونا يؤكد أنه لم ولن ينتهي.

وأضاف مجدي بدران ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا سريع الانتشار، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بآليات الوقاية الصحية.



وناشد المواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات، والالتزام بالكمامة وغسل الأيدي والتباعد والتهوية، مشددا على ضرورة العزل فور ظهور أي أعراض.