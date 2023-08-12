الأقوى بالشرق الأوسط.. تعليق أحمد دياب على التقليل من ديربي الأهلي والزمالك

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الاندية المحترفة أن ديربي الكرة المصرية الذى يجمع بين الأهلي والزمالك يعتبر الأقوي في الشرق الأوسط .

ورد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة على تقليل الإعلامي السعودي وليد الفراج شعبية ديربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.



وقال أحمد دياب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

ديربي الكرة المصرية الأقوي والأكبر في الشرق الاوسط شاء من شاء و ابي من ابي.



ديربي الأهلي والزمالك

كان الإعلامي السعودي، وليد الفراج أكد إن ديربي الرياض، بين الهلال والنصر، بات هو الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، متخطيا نظيره المصري، بين الأهلي والزمالك.



وقال وليد الفراج في تصريحات تليفزيونية :' ديربي النصر والهلال هو ديربي الشرق الأوسط .. أنا بحب الأهلي المصري وأحترم الكرة المصرية ولكن الآن معلش شوفوا عناصر الهلال والنصر ، ديربي الاهلي والزمالك ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية ، ديربي ما في جمهور ، لكن شايفين الأسماء في النصر والهلال ، فأرجوكم خليكوا على جنب.'.



وتابع :' الدوري المصري دوري ما بيشوفوا غير أهل بلده لكن الدوري السعودي ينقل على 40 قناة على مستوى العالم ، فحاولوا تتكيفوا مع المرحلة الجاية.'.