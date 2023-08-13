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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يجتاح العالم بسرعة.. ما لا تعرفه عن متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

يشهد العالم حالة من القلق يعد اجتياح المتحور الجديد لفيروس كورونا أكثر من 50 دولة في أسابيع قليلة، كما أطلقت منظمة الأمم المتحدة تحذيرات من خطورة هذا المتحور.

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ما لا تعرفه عن المتحور الجديد

 

ظهر المتحور الجديد لفيروس كورونا في الصين بداية العام الحالي، لكنه لم يعلن عنه إلا في شهر أبريل بعد أن تنتشر في دول متعددة، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

 

وكانت أمريكا هي أول الدول التي أعلنت عنه كمتحور شديد الخطورة، كما أطلقت عليه اسم EG.5، والذي يتشابه مع متحور اومكرون لكنه ينتشر بشكل أسرع.

 

يعد سلالة من متحور "أوميكرون البديل" المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكن يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

 

يهدد هذا المتحور حياة كبار السن والأطفال ومصابي المناعة، بينما يطمأن الأطباء أنه ليس بدرجة عالية من الخطورة حتى الآن.

 

صنفت الأمم المتحدة هذا المحتور الجديد بالكثير للاهتمام، كما أطلقت عدة تحذيرات للدول الكبرى لاتخاذ إجراءات وقائية استباقية للحد من انتشاره وعدم تحوله إلى وباء جديد.

العالم كورونا الأمم المتحدة المتحور

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