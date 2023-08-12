متحور جديد لكورونا ..تعرف على الأعراض والوقاية منه

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حقيقة المتحور الجديد لفيروس كورونا والذي ظهر بعدة دول مثل الصين وأمريكا.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:"المتحور الجديد لكورونا لا يختلف عن أوميكرون ولكن الملاحظ زيادة معدل الإصابات في الصين وأمريكا ويُسمي "إي جي 5"..

وأضاف حسني، :"كورونا كجائحة انتهت ويجب أن نتعايش مع متحوراتها مثل دور البرد، متابعا:"المتحور الجديد لكورونا يهرب من المناعة ولديه قدرة على سرعة الانتشار ولكن لم تحدث زيادة في شدة الأعراض حال الإصابة.



ونصح الدكتور حسام حسنى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، قائلا، بالحذر من المتحور الجديد لكورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، لافتا إلي أن المتحور الجديد لكورونا لم يدخل مصر حتى الآن".