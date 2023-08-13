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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين: 100 إصابة بمتحور كورونا الجديد

صدى البلد

قال الوكيل المساعد لشؤون وزارة الصحة الفلسطينية، إنه لا داعي للهلع والخوف من المتحور الجديد من فيروس “كورونا”، الذي ظهر في عدد من دول العالم، خاصة أن المعظم تلقى اللقاحات.

وأكد المسئول الفلسطيني، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الطواقم الصحية التابعة للوزارة المنتشرة بكل فلسطين، جاهزة للتعامل معه في حال انتشاره، وستصدر تعليمات جديدة خاصة مع قرب افتتاح العام الدراسي.

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وأضاف، الحماية من أعراض الفيروس لدى معظم الناس أصبحت موجودة، إضافة إلى أنه يجب أخذ الحيطة والحذر خلال التنقل والسفر بين أنحاء دول العالم.

ولفت إلى أنه تم تسجيل ما بين 50-100 إصابة بالمتحور الجديد، والمعروف بفيروس “إي جي 5″، دون أن يسجل أي وفيات به، وجميع الإصابات أعراضها خفيفة، والبعض أدخل للمستشفيات وغادر، بعد تلقي العلاج اللازم.

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