سفير السعودية في فلسطين بعد توليه المنصب: تعييني خطوة مهمة

قال سفير المملكة العربية السعودية في فلسطين، نايف السديري، الذي عينته الرياض، السبت، إن تعيينه سفيرًا (غير مقيم) في الأراضي الفلسطينية، "خطوة مهمة".

وشدّد السديري في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية على رغبة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كافة المجالات".

وسلم السديري نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً "غير مقيم" لدى دولة فلسطين وقنصلاً عاماً بمدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي، وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان.