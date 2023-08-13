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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يواجه شبح إيقاف القيد.. فيفا يفرض غرامة جديدة على الزمالك.. تفاصيل

فيريرا
فيريرا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلزام نادي الزمالك بدفع 32 ألف دولار لصالح دانيال ألفيس أحد المساعدين بجهاز البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الأبيض السابق كمستحقات مالية متأخرة.
وتضمن القرار أنه فى حال عدم سداد مستحقات مساعد فيريرا مدرب الزمالك السابق سيتم ايقاف قيد الزمالك.

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الكونفدرالية أزمة جديدة أمام الزمالك 

يشارك نادي الزمالك رفقة فريق فيوتشر ضمن منافسات كأس الكونفدرالية بعدما حصل على المركز الثالث فى بطولة الدوري الممتاز الموسم المنقضي. 

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إعفاء الزمالك وفيوتشر من المشاركة في دور الـ64 بسبب التصنيف، وينتظر الأبيض أن يواجه في دور الـ32 الفائز من مباراة أرتا سولار الجيبوتي ضد هورسيد الصومالي.
ويخوض الزمالك مبارياته في الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية، من 15 إلى 17 من سبتمبر المقبل، والذهاب من 2 لـ 1 أكتوبر مباراة الإياب.

فريق الزمالك فى ورطة حقيقية بعد إيقاف القيد من قبل فيفا بسبب قضية سبورتنج لشبونة إلى جانب مستحقات حقوق الرعاية الخاصة بالمهاجم سيف الدين الجزيري فضل عن مستحقات الغاني أتشيمبوج.

ويتعين على نادي الزمالك من أجل المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الصادر بحقهم قرارات من جانب الفيفا وإخطار الكاف بذلك من أجل المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وضع عدة شروط صارمة لمنح الأندية رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية، أبرزها سداد مستحقات اللاعبين والمدربين وتصفية الديون أو جدولتها بموافقة لجنة التراخيص التابعة لـ كاف. 

ورغم إدراج فريق الزمالك ضمن قرعة كأس الكونفدرالية إلا أنه فى حال عدم تسوية أزمات المستحقات المتاخرة للاعبين سيتم استبعاد الزمالك من المسابقة القارية بقرار من الكاف لعدم استيفاء شروط رخصة الأندية. 

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ملامح قائمة الزمالك 

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن ملامح قائمة الفريق الأبيض الأولى للموسم الجديد، والتي تم قيدها مؤخرا بالاتحاد المصري لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن القائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمود شبانة - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري -  أحمد زكي - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - حمدي علاء - يوسف إبراهيم " أوباما" - محمد حسام "بيسو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا.

 

الزمالك فيفا فيريرا الكونفدرالية الدوري فيوتشر

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