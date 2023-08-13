موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستهل فريق برشلونة رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي، اليوم الأحد، على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز”.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي والقنوات الناقلة

تقام مباراة برشلونة وخيتافي في تمام العاشرة والنصف مساء، وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports 1 FR.

برشلونة ضد خيتافي

ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز تحقيق انطلاقة قوية بالفوز على خيتافي في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو الحفاظ على لقب الليجا.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة قبل انطلاق الموسم الجديد برحيل نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، عن طريق كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي:" عززنا أنفسنا بشكل جيد، سنلعب ضد فريق جيد للغاية ويمتلك نظام دفاعي قوي، لكننا سنحاول تقديم أفضل نسخة لدينا".

وعن رحيل ديمبلي، أجاب:"عثمان ساعدنا كثيراً، ورحيله خيبة أمل كبيرة، أتمنى له التوفيق لكن نعم إنها خيبة أمل".

على الجانب الآخر، يتسلح خيتافي بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، تمنحه دفعة قوية في بداية الموسم.

وكان برشلونة أنهى مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي في الصدارة برصيد برصيد 88 نقطة.