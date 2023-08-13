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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي بشأن الإعلامي أحمد رجب بتهمة سب وقذف والدة شيماء جمال

صدى البلد

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، حكمها في الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية  شيماء جمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي،

وتضمن منطوق الحكم قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهم شهر مع الشغل وغرامة عشرين الف جنية مع الأمر بايقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات .


وكانت قد قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بحبس الإعلامي أحمد رجب و  دفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، شهرا وغرامة 200 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامتها والدة الإعلامية شيماء جمال، بتهمة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قد قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال إحالة القضية رقم 125 لسنة 2023 والمقيدة برقم 6631 لسنة 2022 جنح اقتصادية والمقامة من والدة المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، ضد دفاع المتهم الثاني في القضية والإعلامي أحمد رجب، إلى  الدائرة الابتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وحددت المحكمة جلسة لنظرها.

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