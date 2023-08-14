أخبار مصر على مدار 24ساعة.. ما لا تعرفه عن متحور كورونا الجديد "EG.5"

أخبار مصر.. كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا ، تفاصيل المتحور الجديد EG.5.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حسم الجدل حول برد المروحة.. رئيس لجنة كورونا يكشف تفاصيل متحورEG.5 وطرق الوقاية

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، تفاصيل المتحور (EG.5 ) قائلاً : هذا المتحور دليل علي أن كورونا مازالت موجودة ولكن الوباء انتهي ولكن الفيروس لم ينته بعد .

أهم التحديات والنصائح لزراعته.. معلومات المناخ: مصر ثاني أكبر دولة منتجة للثوم

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه يبدأ فى تلك الأيام التجهيز لزراعة الثوم للموسم الجديد، حيث أن الثوم محصول سقف إنتاجيته عالية يعني يستجيب للعمليات الزراعية الصحيحة وفى التوقيت المناسب، لذا لا بد من التركيز في 10 خطوات للوصول لأعلى إنتاجية.

ينتشر سريعا.. أول تعليق من الصحة بشأن متحور Eg.5 وموقف مصر منه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد 19» بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

إنجازات السيسي |كيف أصبحت مصر الأولى إفريقيا فى الاستزراع السمكي؟

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيراً بتنمية الثروة السمكية من خلال إحياء البحيرات المصرية والتوسع في إنشاء المزارع السمكية الحديثة ومصانع الثلج والتغليف اللازمة لتعزيز إنتاجيتها لتصبح مصر في المركز السابع عالميا والأول على مستوى إفريقيا في الثروة السمكية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



وزير النقل يكشف موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع سيبدأ في العمل في نهاية العام القادم ٢٠٢٤.

رئيس لجنة كورونا يقدم روشتة لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد EG.5

قدم الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، روشتة نصائح للمواطنين مع ظهور لمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 قائلاً : انه لا بد من التوتر النفسي ، وتغيير الجو ، والتدخين كلها من الاسباب التي تؤدي الي نقص المناعة ويجب الابتعاد عنها .

وزير النقل: إنشاء 7 مصانع لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق زيارة تفقدية لمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف " التابع للهيئة العربية للتصنيع حيث كان في استقباله اللواء مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

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وزير النقل يشهد تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق من إنتاج مصنع سيماف

استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وذلك بمقر مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف " التابع للهيئة .

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف أعراض المتحور الجديد EG.5

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إن فيروس كورونا مازال متواجدا ويجب علي الجميع اتخاذ الاجراءت الاحترازية، مع الحفاظ علي المناعة العامة للجسم ولاسيما لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة أو الأطفال.

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٣ بمد خدمة أسامة منير ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من ١٢ أغسطس ٢٠٢٣.

الصندوق السيادي المصري ضمن الـ 50 الأكبر عالمياً رغم حداثة نشأته

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة السعيد على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يتابع أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها إلى مدينة طبية عالمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية

الحكومة تدرس تداول العقارات في البورصة لتوفير النقد الأجنبي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ عددا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار

الجريدة الرسمية تنشر قرار تجديد تعيين وليد سامي رئيسا لـ اقتصادية لقناة السويس

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بتجديد تعيين وليد سامي جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2023.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

المجلس الأعلى للآثار: 14 مليون جنيه لتطوير جامع الأقمر بالجمالية

أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، عن تكلفة تطوير جامع الأقمر الكائن بشارع المعز بحي الجمالية والتي تقدر بـ ١٤ مليون جنيه.

افتتاح جامع الأقمر بعد الانتهاء من عمليات ترميمه وتطويره.. تفاصيل

افتتح مساء اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للآثار جامع الأقمر بشارع المعز، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، وبحضور مفضل محمد حسن ممثل سلطان البهرة

لماذا هبطت أسعار اللحوم.. وهل يستمر هذا الانخفاض؟ |خبراء يجيبون

تنخفض أسعار اللحوم الحمراء تدريجيا خاصة بعد انتهاء عيد الأضحى وقلة الإقبال عليها ، ويتوقع مربي الماشية انخفاضها بنسبة تصل ل 20% حلال الفترة المقبلة نظرا لعدة عوامل أثرت على أسواق اللحوم