حسم الجدل حول برد المروحة.. رئيس لجنة كورونا يكشف تفاصيل متحورEG.5 وطرق الوقاية

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، تفاصيل المتحور (EG.5، ) قائلاً : هذا المتحور دليل علي أن كورونا مازالت موجودة ولكن الوباء انتهي ولكن الفيروس لم ينته بعد .



وقال حسني ، إن المتحور الجديد EG.5 ظهر منذ فبراير 2023 ، لافتاً إلي ان هذا المتحور له عدة خواص أبرزها ، أن التغير حدث في أهداب الفيروس نفسه وهو ماجعل له القدرة أكبر علي الانتشار ، والهروب من المناعة المكتسبة سواء كانت الطبيعية او مناعة اللقاحات .



برد مروحة ولا كورونا.. رئيس اللجنة العلمية يحسم الجدل

وحسم الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، الجدل الدائر علي منصات التواصل الإجتماعي ، حول حقيقة الأعراض التي تظهر علي البعض خلال الفترة الحالية التي تتمثل في تكسير في العظام مع ارتفاع في درجات الحرارة .

وقال حسني ، في تصريحات خاصة لـ « صدي البلد» لايوجد ما يسمي برد مروحة ، ويجب أن يطلق عليها اسمها الحقيقي ، والطبي حيث أن أعراض كورونا معروفة لدي الجميع وما يحدث علي منصات التواصل الاجتماعي عبارة عن إسقاط ليس إلا فهناك أنواع من العدوى سوء بكتيرية أو فيروسية ويجب التعامل مع كل واحدة علي حدا

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يحسم الجدل .. مصر خالية من المتحور الجديد حتي الآن

وطمأن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، المواطنين بخصوص المتحور (EG.5، ) قائلاً : حتي الآن لم يتم تسجيل اي حالات في مصر

وقال حسني ،إن أعراض المتحور الجديد EG.5 كما هي في المتحورات الأخري دون اي تغيير ، لافتاً إلي ان الفيروس مازال يهاجم الجهاز التنفسي العلوي فقط وبعيد عن الجهاز السفلي ، وهو الأمر المطمئن حث أنه في تلك الحالات لا يوجد ضيق تنفس أو الحاجة الي دخول الرعاية المركزة

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إلي ان الطب الوقائي مازال يعمل بشكل كبير للغاية في ترصد الوضع الوبائي ولم يتم تسجيل اي حالات بالمتحور الجديد ، وحال ظهورها سيتم الإعلان الفوري عنها لاسيما انه ليس من المنحورات الخطيرة .

رئيس لجنة كورونا .. حال استمرار تلك الأعراض 24 ساعة يجب التوجه فورا للطبيب

كورونا

وحسم الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، الجدل حول وجود علاجات جديدة أو تغير في لقاحات فيروس كورونا ، مع ظهور المتحورات الجديدة قائلاً : مازالت الأدوية والبرتوكول الخاصة بعلاج فيروس كورونا كما هو والنتائج جيدة



وقال حسني ، انه يتوجب علي الجميع ان يعي جيداً ان فيروس كورونا لم ينتهي بعد ، وحال ظهور أعراض مثل ارتفاع درجات الحرارة وتكسير العظام وفقد حاسة الشم أو تغيرها واستمرار تلك الاعراض 24 ساعة يجب التوجه الفوري للطبيب للحصول علي الرعاية الطبية والتشخيص الدقيق

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف أعراض المتحور الجديد EG.5

متحور كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إن الكورونا مازالت موجودة ويجب علي الجميع اتخاذ الاجراءت الاحترازية ، مع الحفاظ علي المناعة العامة للجسم ولاسيما لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة أو الأطفال .



وقال حسني ، إن أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا « EG.5» ليست مختلفة وأن كان هناك بعض الأعراض الظاهرة والواضحة مثل فقدان حاسة الشم او تغيرها وارتفاع في درجات الحرارة لافتاً إلي أن ما يختلف في هذا المتحور هروبه من المناعة.

رئيس لجنة كورونا يقدم روشتة للنجاة من متحور كورونا الجديد EG.5

قدم الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، روشتة ومجموعة من النصائح للمواطنين مع ظهور لمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 قائلاً : انه لا بد من التوتر النفسي ، وتغيير الجو ، والتدخين كلها من الأسباب التي تؤدي الي نقص المناعة ويجب الابتعاد عنها .



وقال حسني ، إنه يتوجب الاهتمام برفع المناعة العامة للجسم ، وبالنسبة لكبار السن يجب أن يكونوا أكثر حذراً ، وحال ظهور الأعراض وعدم استجابتها للأدوية لمدة 24 ساعة التوجه فورا للطبيب .



الصحة: نتابع بشكل دقيق جميع التقارير الواردة بشأن متحور Eg.5



د حسام عبدالغفار



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد 19» بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة .

وتابع «عبدالغفار» إن الوزارة تتابع الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتينى للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة فى المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معملياً لمرض كوفيد -19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة داخل جمهورية مصر العربية.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، في 5 مايو 2023، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح فيروس كوفيد-19 متوطناً بجميع دول العالم ويتم التعامل معه كباقي الأمراض التنفسية الحادة الأخرى، مضيفا أن المتحور السائد حالياً في العالم هو المتحور أوميكرون وهو سريع الانتشار ولكنه أقل حدة وأقل خطورة من المتحورات الأخرى، ومازالت تظهر متحورات فرعية جديدة من المتحور أوميكرون وجميعها تتسبب في حدوث حالات بسيطة ولم تظهر أي دلائل على زيادة في شدة المراضة أو الخطورة.



وأضاف «عبدالغفار» أن منظمة الصحة العالمية تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16 ، XBB.1.5 ، EG.5)، وستة متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة، مضيفا أنه على المستوى العالمي، لايزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا، حيث تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.



وعن المتحور (EG.5، ) قال «عبدالغفار» انه أحد السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث أنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية، مشيرا إلى أنه حتى 7 أغسطس 2023، تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

وكشف «عبدالغفار» أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم العينات المبلغة من الصين (30.6٪ ، 2247 عينة)، أما الدول الأخرى التي تحتوي على 100 عينة على الأقل هي الولايات المتحدة الأمريكية (18.4٪ ، 1356 عينة) ، جمهورية كوريا (14.1٪ ، 1040 عينة)، اليابان (11.1٪ ، 814 عينة) ، كندا (5.3٪ ، 392 عينة)، أستراليا (2.1٪ ، 158 عينة)، سنغافورة (2.1٪ ، 154 عينة)، المملكة المتحدة (2.0٪ ، 150 عينة)، فرنسا (1.6٪ ، 119 عينة) ، البرتغال (1.6٪ ، 115 عينة) ، وأسبانيا (1.5٪ ، 107 عينة).

وأكد «عبدالغفار» أن منظمة الصحة العالمية، أفادت بأن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقاً للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.