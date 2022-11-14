رئيس لجنة كورونا يكشف أفضل علاج لـ فيروس المخلوي التنفسي

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل ومعلومات عن الفيروس المخلوي التنفسي.

وقال حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إن هذا التوقيت من العام يعتبر فترة الالتهابات الفيروسية.

وأضاف حسام حسني "الفيروس المخلوي التنفسي فيروس قديم وليس جديدا، ويصيب الأطفال بشكل أكبر".

وتابع حسام حسني "فيروس كورونا مازال متواجدا ولم ينتهِ، والأنفلونزا والفيروس المخلوي متواجدان منذ سنوات طويلة".

وأكمل حسام حسني "الفيروس المخلوي التنفسي يصيب الجهاز التنفسي العلوي وليس السفلي"، منوها بأنه عند الإصابة بالفيروس المخلوي يجب أن يتبع أسلوب الراحة التامة في المنزل والحصول على مخفضات حرارة حال تواجد سخونة".

وأكد أن "أساس علاج فيروس المخلوي التنفسي هو الراحة التامة والابتعاد عن الآخرين"، مختتما "لابد من الاعتماد على التغذية السليمة والتهوية السليمة للحد من انتشار الفيروس المخلوي التنفسي".