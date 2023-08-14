لماذا هبطت أسعار اللحوم.. وهل يستمر هذا الانخفاض؟ |خبراء يجيبون

تنخفض أسعار اللحوم الحمراء تدريجيا خاصة بعد انتهاء عيد الأضحى وقلة الإقبال عليها ، ويتوقع مربي الماشية انخفاضها بنسبة تصل ل 20% حلال الفترة المقبلة نظرا لعدة عوامل أثرت على أسواق اللحوم



وفى هذا الصدد ، قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه يتوقع انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الانفراجة الكبيرة فى الأعلاف بعد المجهودات الحكومية التى نشهدها خلال الفترة المقبلة ، كما أن قلة الإقبال على شراء اللحوم عقب عيد الأضحى أدي إلي زيادة المعروض.

انخفاض أسعار اللحوم الحية

وأوضح "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن أسعار اللحوم الحية انخفضت حيث انخفض سعر الكيلو حوالى من 15 ل 20 جنيهًا، وبالتالي فإنه تقل أيضًا أسعار اللحوم بالأسواق .

وأشار " نقيب الفلاحين " إلي أن أن موجة الحر الأخيرة، أدت إلى نفوق نسب متفاوتة من الماشية، نتيجة تعرضها للشمس بشكل مباشر، مما أدى إلى تخلص العديد من المنتجين من قطعانهم، الأمر الذي تسبب فى هبوط أسعار اللحوم قائمة.

أما عن أسعار اللحوم الفترة المقبلة، توقع مزيد من الانخفاضات المقبلة بعد التأثير على أسواق اللحوم .

من جانبه، كشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق.

وقال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية ،: "أطلقنا مبادرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ناشدنا فيها كبار المربيين أن يكون هناك شيء من الرحمة واللطف مع الجزارين أصحاب المحلات لكي نستطيع أن نوصل سعر كيلو اللحمة للمواطن بسعر مناسب".



وأضاف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية،: "مبادرة تخفيض أسعار اللحوم -بالتنسيق بين المربين والجزارين- نجحت بشكل كبير، مما سبب في انخفاض أسعار اللحوم مؤخرا".

أسباب انخفاض أسعار اللحوم

وتابع: "انخفاض أسعار اللحوم جاء لأسباب عدة أبرزها الحالة الاقتصادية التي يمر بها الأسر، والركود الذي جاء بعد عيد الأضحى، ودرجة الحرارة العالية التي ضربت البلاد"، متابعا: "الدولة هدفها الحماية من خلال ضخ اللحوم للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بالشوارع".

واسترسل: " الأسعار تبدأ من 300 لـ350 جنيها بالأجزاء الأمامية في الذبيحة، أما سعر الأجزاء الخلفية يصل لـ370 جنيها في القاهرة والمدن، وفي الأرياف والصعيد يبدأ من 270 حتى 300 جنيه".



أسعار اللحوم اليوم

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

سعر اللحم الجملي

واستقر سعر اللحم الجملى عند 210 جنيهًات للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و220 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.