وزير النقل يشهد تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق من إنتاج مصنع سيماف

لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع للسكك الحديدية ومترو الأنفاق

استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وذلك بمقر مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف " التابع للهيئة .

تأتي هذه الزيارة في اطار تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق (الخط الثالث) من انتاج مصنع سيماف تحت إشراف شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية بالإضافة إلي تفقد أعمال تحديث آليات التصنيع وخطوط الإنتاج بالمصنع وفقا لنظم الرقمنة والذكاء الإصطناعي، وايضا تطوير الطاقات الإنتاجية والبنية التحتية لصناعة السكك الحديدية والمترو، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات وزارة النقل .

أحدث تكنولوجيات التصنيع

واستمع وزير النقل خلال الزيارة لشرح توضيحي حول رؤية وخطة الهيئة العربية للتصنيع، التي تنفذها بنجاح لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي وتحديث خطوط الإنتاج لصناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وفقا لجداول زمنية محددة،

تصنيع وتوريد عربات السكة الحديد

كما تم مُتابعة مُعدلات تنفيذ المشروعات القائمة بين النقل والعربية للتصنيع لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل في مجال عربات ومهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق لعدد من المشروعات الجارية ومنها مشروعات تصنيع وتوريد عربات السكة الحديد بمختلف أنواعها، والمرحلة الأولي لتسليم عربات السطح لنقل البضائع والتي تتضمن عدد 375 عربة ,وكذا عربات توليد القوي والمزلقانات وتحديث اشارات السكك الحديدية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عربات الدرجة الثالثة وايضا عربات مترو الأنفاق بالخط الثالث، ورفع كفاءة عربات الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق.

كما تضمنت الزيارة المرور على ورش المصنع ومنها تصنيع مترو الأنفاق وتجميع الضفائر الكهربائية والتشطيب للمترو، وتجهيز الدهان وقطارات السكك الحديدية والغلال، وقطارات السطح لنقل البضائع، والقلاب، وبواجي القطارات وماكينات التقطيع البلازما، بالإضافة الي هنجر ماكينة التصنيع العملاقة (CNC) بالتعاون مع شركة( DMG MORE )الألمانية العالمية .

تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق (الخط الثالث)

وخلال تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق (الخط الثالث)، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " علي اهتمام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال كافة الطاقات الإنتاجية لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بالإستفادة من الخبرات العالمية.

وأعرب عن اعتزازه بزيارة الفريق مهندس "كامل الوزير" وزير النقل لمصنع سيماف التابع للهيئة ودعمه الجاد المستمر للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة، مشيدا بمجهودات وزارة النقل لتطوير وتحديث جميع أوجه مشروعات النقل والطرق بشكل غير مسبوق وفقا لرؤية علمية مدروسة.

وأشار إلي أهمية توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية ، لما له من انعكاس ايجابي علي الإقتصاد المصري وتقليل الواردات، مشيرا إلى الحرص على أن تكون المنتجات المصنعة وفقا للمواصفات الفنية العالية وتواكب أحدث التكنولوجيا بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية والمترو وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، بالمظهر الحضاري الذي يتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح "مختار عبد اللطيف" حرص الهيئة علي الإسراع بتطوير وتحديث مصنع سيماف بالإستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة , والدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية مع الهيئة العربية للتصنيع ومنها تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وسرعة النقل من الموانئ الجديدة المتطورة إلي مختلف ربوع الجمهورية.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد من إحتياجات وزارة النقل ، مشيرًا إلي الإمكانات الكبيرة للهيئة العربية للتصنيع والخبرات المتميزة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بشكل فني متميز, مع مراعاة أعلي المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع.

في سياق متصل أشار اللواء أ. ح مهندس "مختار عبد اللطيف " إلى أن عمليات تطوير مصنع سيماف تتم وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030, حيث نستهدف تغطية الإحتياجات المحلية وجميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق، وجميع وسائل النقل الذكي، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية ، موضحا أننا نستهدف زيادة معدلات الإنتاج للمصنع وتطوير البحوث والتصميم ,مؤكدا كفاءة الكوادر البشرية بمصنع سيماف والإمكانيات التكنولوجية المتطورة ,وبالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة علي أحدث نظم التصنيع الرقمي وماكينات CNC.

وأضاف أن عمليات التطوير التي تجري في مصنع سيماف أوشكت علي الإنتهاء، لافتا إلى أنه سيصبح لدينا مصنع ، يضاهي أفضل المصانع العالمية المتخصصة في صناعات السكك الحديدية والمترو ، مشيرا أن الروح المعنوية لدى عمال المصنع مرتفعة جداً ، ويملؤهم الحماس لمضاعفة العمل وزيادة الإنتاج، والإرتقاء بالمنتج النهائي وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية .

من جانبه , أكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش جولته أن هذه الزيارة تأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر, ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بهدف سد الإحتياج الدائم لهيئات الوزارة ( الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة القومية للأنفاق ) من الوحدات المتحركة وكل مكملات هذه الصناعة سواء ( شراء جديد / إصلاح / رفع كفاءة / صيانة ) ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) فى إطار خطة الدولة للإرتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية وتحقيق العائد الإقتصادى الكبير من خلال الحد من إستيراد الوحدات المتحركة / قطع الغيار والإعتماد على الصناعة المصرية ,مما يوفر النقد الأجنبي, بالاضافة الى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية ( مهندسين / فنيين ) ,والإستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالميةً المصنعة , وتحقيق الإكتفاء الذاتى من إحتياجات السكك الحديدية وما له من تأثير إيجابى على الأمن القومي المصري مع إمكانية التوسع فى الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير على الإقتصاد المصري .

و أشار الفريق مهندس وزير النقل إلى أنه جاري انشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة وحيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعى والذى يضم مصنعين الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) و الثانى لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع ...الخ ) ، والتعاون مع شركة تالجو الأسبانية العالمية لاقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضى لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية ، والتعاون مع شركة Colway الأسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر ، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية ، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد ، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك ، بالإضافة الى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بانشاء خط جديد بالكامل ,وتحديث الخط القائم بالإضافة الى التعاون القائم مع مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع .