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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عام من الانجازات.. جهود وزارة العمل في تأهيل وتدريب الأيدي العاملة

صدى البلد

أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين، "إنفوجرافاً" يَرصُد بالأرقام أبرز الأنشطة، خلال عام ، وذلك بمُناسبة مرور سنة على تولي وزير العمل حسن شحاتة حقيبة "العمل"، وتأديته- في مثل هذا اليوم-  اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ حيث حرص وزير العمل منذ تولي حقيبة العمل على إطلاق توجيهات مباشرة إلى جميع العاملين بالديوان العام، والإدارات المركزية، ومديري المديريات،بتفعيل وترسيخ ثقافة الثقة بين المواطن والوزارة ، من خلال التعامل بمصداقية في تقديم الخدمات للمواطنين .  

ويرصد الإنفوجراف الدور الذي لعبته الوزارة خلال هذا العام- في الفترة من 14 أغسطس 2022، وحتى 14 أغسطس 2023- في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشاركة في تخفيض نسبة البطالة،وتقديم الرعاية والحماية للعمال للمصريين بالخارج ، ودعم العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل ، والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج لتعزيز علاقات العمل، والتركيز على ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها السوق.

كما لعبت الوزارة دوراً في المحافل العربية والدولية ،وهو ما شهدت به منظمة العمل الدولية لعام 2023 بعدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية .

أرقام ومعلومات مباشرة وموجزة يرصدها "الإنفوجراف" في كافة ملفات وقضايا العمل .

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