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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل انتشار متحور أوميكرون الجديـد EG5

أوميكرون
أوميكرون

نشر الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، معلومات  عن متحور أوميكرون الجديـد EG5. 

وقال متحدث الصحة ، في 5 مايـو 2023 أعلنت منظمة الصحة العالميـة إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطةبالكورونا، ومنذ أسبوع تقريبا أعلنت أن هناك متحور جديد مثير للاهتمام ولكنه لا يبدو أنه
يشكل تهديـد على الصحـة العـامـة أكثر من غيــره من المتحـورات. 

 

وأوضح حسام عبدالغفار ، إن الأدلة العلمية تقول أن المتحـور أكثر انتشارا ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبء مرضي أكثر على المصابين . 


وأشار متحدث الصحة ، آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الانتشار لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوم يؤكد انخفاض عدد الحالات المصابـة بها . 


وقال متحدث الصحة ، إن منظمة الصحة العالمية ، وجهت بعدة نصائح وهي الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للإصابة 

 
ونصحت الصحة العالمية الدول بالإبلاغ عن وجود أي حالات، والحفاظ على المكتسبات الصحية
التي اكتسبتها الدول خلال فترة الكوفيد استعدادا لأي طارئ مثل


- ارتداء الكمامة
-  غسل الأيدي باستمرار
- لم يثبت وجود حالات مصابة بالمتحور في مصر، ولكن وارد في أي لحظة الإصابة وسيتم الإعلان بكل شفافية

الصحة eg5 اوميكرون الصحة العالمية الطوارئ

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