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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

علا غانم
علا غانم

حرصت الفنانة علا غانم على مشاركة متابعيها بمجموعة من الصور من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا بالتزامن مع اقتراب طرح فيلم "أولاد حريم كريم" في دور العرض.

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إطلالة علا غانم

وظهرت علا غانم بنيو لوك جديد حيث إرتدت قميص أبيض وبنطلون أبيض ممزق مع ماكياج جريء وشعر كيرلي.

أكملت أطلالتها بأرتداء مجموعة من الأكسسوارات فى الرقبة واليد .

حاز لون شعرها الرمادي على إعجاب متابعيها من الفتيات والسيدات وإنهالت عليها التعليقات .

 علا غانم

 علا غانم

 علا غانم

 علا غانم

من ناحية أخرى، تنتظر علا غانم عرض فيلم "أولاد حريم كريم".

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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