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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

صدى البلد

شاركت الفنانة علا غانم ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة جديدة لها.


 

وظهرت علا غانم بلوك جديد مرتدية فستانا باللون الأسود وقامت بتغيير لون شعرها الهايلايت.

 

وتتميز علا غانم بإطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تثير الجدل، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .


 

وكشفت علا غانم من قبل عن مفاجأة من العيارالثقيل خلال حوارها مع قناة الشمس، حيث أكدت أن زوجها كان يقوم بتصوير فيديوهات لها دون علمها منذ اليوم الأول لزواجهما، وأرسل بعضهما لها حتى يقوم بتهديدها.

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IMG_0322
الفنانة علا غانم صورة جديدة لها اصابة علا غانم تريند علا غانم

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