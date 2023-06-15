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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفرق 18 عاما.. مصطفى قمر يعيد تصوير نفس بوستر حريم كريم بدون ياسمين وريهام

مصطفى قمر مع حريم
مصطفى قمر مع حريم كريم

يصور حاليا الفنان مصطفى قمر مشاهد الجزء الثاني من فيلمه الشهير حريم كريم، وذلك داخل إحدى الفيلات بمنطقة أبو رواش.

ونشر مصطفى قمر صورة تجمعه ببطلات الجزء الجديد من الفيلم وهن علا غانم وبسمة وداليا البحيري، بنفس الطريقة التى صورها فى الجزء الأول ولكن بدون ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور لاعتذارهن عن العمل.

 

تفاصيل الجزء الجديد من حريم كريم


ويشارك فى الجزء الجديد لحريم كريم بجانب مصطفى قمر وداليا البحيري وعلا غانم كل من بشرى ورنا رئيس وتيام مصطفى قمر وعدد من الوجوه الشابة.
 

التصوير خارج القاهرة

ومن المفترض أن يسافر فريق عمل الفيلم مساء اليوم لاستكمال التصوير فى العديد من الأماكن الساحلية على أن يعودوا مرة أخرى للتصوير في القاهرة الأسبوع المقبل.

 

تصريحات مصطفى قمر 

وكان قد قال مصطفى قمر في تصريحات تليفزيونية في برنامج " عرب وود"، :" سيتم إعداد السيناريو ومع بدء التوقيع مع جهة الإنتاج سيتم الإعلان عن توقيت تصويره وسيكون بنفس أبطال الفيلم الجزء الأول"، مضيفا:" ابني سيكون مشاركا في فيلم حريم كريم 2".

الجدير بالذكر أن فيلم حريم كريم كان من بطولة مصطفي قمر وطلعت زكريا وداليا البحري وياسمين عبد العزيزوريهام عبد الغفور وعلا غانم وبسمة .

فيلم حريم كريم تم عضه عام 2005 ومن إخراج على ادريس ومن تاليف زينب عزيز ، وتدور أحداث الفيلم حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق اﻹتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

 

الفنان مصطفى قمر مصطفى قمر حريم كريم علا غانم بسمة داليا البحيري الجزء الجديد من حريم كريم

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