انتصار جديد للمرأة المصرية| تعرف على علا الشافعي رئيسة تحرير اليوم السابع

تعمل مؤسسات الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية على دعم الشباب ومنحهم الفرصة كاملة لتولي مناصب قيادية في خطوة من شأنها بناء كوادر قادرة على التغيير وتحقيق رؤية الدولة مستقبلا، خاصة العنصر النسائي، حيث يحظين برعاية واهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفي إطار دعم الشباب وبناء جيل قادر على التغيير واحداث طفرة في المحتوى الصحفي والإعلامي والدرامي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة خاصة العناصر النسائية، تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيسا لتحرير صحيفة وموقع اليوم السابع، والتي نسلط الضوء عليها من خلال التقرير التالي:



-حصلت علا الشافعي على بكالوريوس الإعلام عام 1993، ثم بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1999.

-تدربّت في جريدة الأهرام العريقة مع الأستاذ الراحل عبدالوهاب مطاوع، وتعرّفت على أساتذة بالمهنة منهم إبراهيم حجازي، يسري الفخراني، الدكتور ياسر أيوب في الأهرام، كما عملت في جريدة مايو، حين كان يرأس تحريرها أنيس منصور .

-عملت صحفية في عدد من الصحف الدولية منها جريدة الحياة اللندنية.

-عملت كمعدة برامج في قناة الحياة

-لها العديد من المؤلفات و مجموعة من الأعمال السينمائية، منها الفيلم الروائي الطويل «بلدالبنات» عام 2007، والفيلم الروائي القصير «آخر الدنيا» عام 1998، والفيلم الروائي القصير «كل هذا الصوت الجميل» عام 1996.

-وقد حصل فيلمها الروائي القصير «كل هذا الصوت الجميل» على جائزة أحسن فيلم قصير في المهرجان القومي للسينما المصرية.

-شاركت كعضو لجنة التحكيم في مهرجانات، منها لجنة تحكيم النقاد مهرجان الإسماعيلية 2005، لجنة التحكيم النقاد مهرجان روما 2003، لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة مهرجان سلا 2009.

-حصلت على جائزة القصة القصيرة من جمعية عباس العقاد الأدبية عام 1996، وجائزة التفوق الصحفي المركز الأول في التغطية الفنية من نقابة الصحفيين عام 2002.

-قدمت برنامج «ولاد البلد» على قناة «ON TV»، وبرنامج «مقعد أمام الشاشة» على شاشة التلفزيون المصري، والبرنامج الإذاعي «دكان الفن» على راديو مصر.

-عملت كرئيس قسم الفن ومدير تحرير موقع اليوم السابع.

وتسابق الجميع لتهنئتها بالمنصب الجديد فهي أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الموقع والجريدة عام 2008.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، مؤكدة أنه منصب مستحق للكاتبة علا الشافعى يأتى تقديرا لكفاءتها المهنية و مشوارها المميز ، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق في مهام منصبها الجديد.

كما قدمت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعيين الكاتبة علا الشافعى فى هذا المنصب الهام ، مؤكدة أنه يعد استكمالاً لنهج الدولة المصرية لتمكين المرأة من الوصول إلى المواقع القيادية.