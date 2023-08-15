عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات روسية تحبط محاولة تسلل عناصر تخريبية أوكرانية إلى منطقة حدودية

القوات الروسية
القوات الروسية

قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز، اليوم الثلاثاء، إن موظفا في شركة زراعية أصيب عندما حاولت مجموعة استطلاعية وأوكرانية التسلل إلى منطقة بريانسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وأوضح بوجوماز عبر قناته على تليجرام: "حسب التقارير التي تم التحقق منها، ونتيجة تصرفات القوات الأوكرانية، أصيب موظف في شركة زراعية وتم نقله إلى المستشفى ويتلقى كل المساعدة الطبية اللازمة".

وقالت القوات المسلحة الروسية ومديرية حدود منطقة بريانسك التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق من اليوم، إنهم أحبطوا محاولة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل إلى منطقة بريانسك بالقرب من قرية كوركوفيتشي. 

ونتيجة القصف من قبل القوات الأوكرانية ، قتل حيوان مزرعة وألحقت أضرار بمرافق الإنتاج وسيارة.

القوات الأوكرانية تتراجع.. تحذير أمريكي عاجل من انهيار جبهة خاركيف

زيلينسكي يزور القوات الأوكرانية بالقرب من خط الجبهة الشرقية

أوكرانيا منطقة بريانسك القوات الأوكرانية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القوات المسلحة الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

موضوعات متعلقة

القوات الأوكرانية تتراجع.. تحذير أمريكي عاجل من انهيار جبهة خاركيف

زيلينسكي يزور القوات الأوكرانية بالقرب من خط الجبهة الشرقية

القوات الأوكرانية تسعى لاختراق الخطوط الروسية في الجنوب

استسلام القوات الأوكرانية.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الحرب

تدمرت كافة معداتها.. القوات الأوكرانية تشن هجوما فاشلا على زابوروجيا

ترشيحاتنا

أساتذة جامعيون يسهلون الاستيلاء على 25 مليون من أموال وزارة التربية والتعليم

تحتضنها مصر .. انطلاق اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا| صور

وزير التعليم يعلن تغيير دور الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير

قضية سب جديدة.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

رئيس جامعة الأزهر يشيد بعناية فضيلة الإمام الأكبر بالطلاب الوافدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

فيديو

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

دخل المستشفى بكلب.. مواطن يثير حالة من الذعر داخل طوارئ المحلة

مفاجأة صادمة في الأسعار الجديدة للسجائر | اعرف رد الشركة المنتجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ