قوات روسية تحبط محاولة تسلل عناصر تخريبية أوكرانية إلى منطقة حدودية

قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز، اليوم الثلاثاء، إن موظفا في شركة زراعية أصيب عندما حاولت مجموعة استطلاعية وأوكرانية التسلل إلى منطقة بريانسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وأوضح بوجوماز عبر قناته على تليجرام: "حسب التقارير التي تم التحقق منها، ونتيجة تصرفات القوات الأوكرانية، أصيب موظف في شركة زراعية وتم نقله إلى المستشفى ويتلقى كل المساعدة الطبية اللازمة".

وقالت القوات المسلحة الروسية ومديرية حدود منطقة بريانسك التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق من اليوم، إنهم أحبطوا محاولة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل إلى منطقة بريانسك بالقرب من قرية كوركوفيتشي.

ونتيجة القصف من قبل القوات الأوكرانية ، قتل حيوان مزرعة وألحقت أضرار بمرافق الإنتاج وسيارة.