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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يزور القوات الأوكرانية بالقرب من خط الجبهة الشرقية

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، القوات الأوكرانية في مقر اللواء في منطقة دونيتسك على خط المواجهة بشرق أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي، أنه توجه الى الجبهة الشرقية في منطقة دونيتسك، حيث تفقد القوات الأوكرانية التي تشارك في الهجوم المضاد ضد الجيش الروسي.

وكتب الرئيس الأوكراني، عبر “تليجرام”: "زرت اللواء الثاني والعشرين وناقشنا مع القائد مشاكل يواجهها الجنود واقتراحات لمعالجتها".

وفي وقت سابق، توعد زيلينسكي روسيا، قائلًا إن جرائمها لن تمر دون رد بعد مقتل 7 أشخاص في خيرسون أمس الأحد.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، تعهد زيلينسكي، بالعدالة بعد أن أسفر القصف الروسي عن مقتل سبعة أشخاص - بينهم رضيع يبلغ من العمر 22 يومًا - وجرح ما لا يقل عن 22 آخرين في خيرسون الأحد.

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وأعلن مسؤولون محليون في المنطقة الجنوبية، التي حررتها كييف العام الماضي، اليوم الاثنين يوم حداد على الضحايا.

زيلينسكي دونيتسك أوكرانيا القوات الأوكرانية

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