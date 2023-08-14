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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقسام خطير في أوكرانيا.. تحذيرات من الإطاحة بـ زيلينسكي بسبب خطأ كارثي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن الإخفاقات المتعددة في الهجوم المضاد الأوكراني والأخطاء في قرارات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يمكن أن تؤدي إلى انقسام في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة، أن “الهجوم المضاد الأوكراني يخلق مشكلة داخلية ضخمة لـ زيلينسكي. لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما إذا كان الجيش الأوكراني لا يزال يدعم الرئيس”.

وأضافت: “لكن كلما اقترب الانقسام في كييف، زاد احتمال أن تتولى القوات المسلحة الأوكرانية زمام الأمور بنفسها.. إذا حدث هذا، فسيتم الإطاحة بـ زيلنسكي”.

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وشددت على أن قرار زيلينسكي بتعيين وزير دفاع جديد ليحل محل أوليكسي ريزنيكوف قد يكون له عواقب سلبية، لأن المرشحين لهذا المنصب عديمي الخبرة ولا علاقة لهم بالصراعات العسكرية”.

أوكرانيا الهجوم المضاد الأوكراني زيلينسكي

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