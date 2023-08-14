لن تمر دون رد.. زيلينسكي يتوعد روسيا بعد هجوم خيرسون

توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، قائلًا إن جرائمها لن تمر دون رد بعد مقتل 7 أشخاص في خيرسون أمس الأحد.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، تعهد زيلينسكي، بالعدالة بعد أن أسفر القصف الروسي عن مقتل سبعة أشخاص - بينهم رضيع يبلغ من العمر 22 يومًا - وجرح ما لا يقل عن 22 آخرين في خيرسون الأحد.

وأعلن مسؤولون محليون في المنطقة الجنوبية، التي حررتها كييف العام الماضي، اليوم الاثنين يوم حداد على الضحايا.

ولقى خمسة أشخاص مصرعهم في قصف استهدف قرية شيروكا بالكا بينهم عائلة مكونة من 4 أفراد، فيما قتل شخصان آخران، من بينهم راعي كنيسة في قرية ستانيسلاف المجاورة.

وفي وقت لاحق من مساء يوم الأحد، قالت حكومة خيرسون المحلية: إن غارة جوية جديدة وقصف مدفعي أصابت امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا ورجل وألحقت أضرارًا بما لا يقل عن 12 منزلاً في بلدة بيلوزيركا.

وأضافت أيضًا أن ثلاث قنابل جوية موجهة دمرت عدة منازل في قرية أودرادوكاميانكا.

وفي خطابه الليلي، قال زيلينسكي إنه بحلول الساعة 6 مساءً ، كان هناك 17 تقريرًا عن قصف في منطقة خيرسون وحدها يوم الأحد، فضلاً عن حوادث في مناطق ميكولايف وزابوريجيا ودونباس وخاركيف وفي المناطق الحدودية في شمال شرق أوكرانيا.

وقال: "لا يوجد يوم لا يتلقى فيه الهجوم الروسي ردنا العادل تمامًا" ، مضيفًا أنه "لن يترك أيًا من جرائم روسيا دون رد".