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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحظى بموافقة 58 دولة.. مسئول أوكراني يكشف تفاصيل دعم خطة زيلينسكي للسلام

صدى البلد

قال مسؤول كبير، اليوم السبت، إن خطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المكونة من 10 نقاط لإنهاء الحرب مع روسيا، تحظى بدعم عشرات الدول.

وأوضح رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، عبر “تيليجرام”، أن “58 دولة حضرت اجتماعا حول كيفية تنفيذ خطة السلام - مقارنة بـ 43 دولة في المرة الأخيرة التي عُقد فيها اجتماع مماثل”، بحسب شبكة سكاي نيوز الإنجليزية.

ولكن في حين أن دعم 58 دولة قد يبدو بناءً، إلا أنه لا يزال مجرد جزء صغير من الدول التي تدعم أوكرانيا علنًا.

وعندما صوتت الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، على قرار يدين الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية ويطالب بالانسحاب الفوري للكرملين؛ صوتت 143 دولة لصالحه.

خطة زيلينسكي

وكان الرئيس زيلينسكي يدفع بصيغته كحل لأوكرانيا منذ الخريف الماضي، في يونيو، وصفها بأنها "الخطة الوحيدة الشاملة والعادلة للتغلب على العدوان الروسي وجميع تبعاته".

وتستند الخطة إلى حوالي 10 نقاط، بما في ذلك استعادة حدود الدولة الأوكرانية مع روسيا قبل الحرب، وتوقيع وثيقة تؤكد انتهاء الحرب.

وتشمل النقاط أيضا، الغذاء، والطاقة، والأمن النووي، والإفراج عن أسرى الحرب والمبعدين، وإنشاء محكمة؛ لمحاكمة المتهمين في جرائم الحرب الروسية، لكن بعض الشخصيات الدولية أشارت على ما يبدو إلى أن الرئيس يجب أن يخفض توقعاته.

وقبل محادثات، نهاية الأسبوع الماضي في جدة، والتي لم تسفر عن تقدم ملموس يذكر، قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي: إن الصيغة يجب أن تكون نقطة انطلاق في المفاوضات، وليس الهدف النهائي.

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