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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص لاتهامه بإطلاق الرصاص علي كلاب بالزيتون

كلاب
كلاب

‏ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخص لاتهامه بإطلاق الرصاص على كلب من شرفة منزله بالزيتون .

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على كلب من شرفة منزله مُستخدماً بندقية رش وإحداث إصابته.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهم وضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وبحوزته بندقية رش .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأنه يقوم بذلك لتخويف الكلاب لصرفهم من أسفل العقار سكنه لتسببهم فى إزعاجه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة القبض على شخص مباحث القاهرة الكلاب إطلاق النار

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