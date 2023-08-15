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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يعلن تأجيل أغنيته الجديدة بسبب وفاة والدة أحمد شيبة

عمر كمال
عمر كمال

نشر الفنان عمر كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى عن تاجيل طرح اغنيته الجديدة بسبب أحزان أحمد شيبة على فراق والدته. 

وقال عمر كمال :"احتراما لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان أحمد شيبة، بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللي معاد نزولها النهاردة لبعد أيام العزاء".

عمر كمال

عمر كمال 

وأثار مطربي المهرجانات الفنان عمر كمال ، والفنان حمو بيكا، حالة من الجدل الواسع بعد نشر فيديو عبر حساب حمو بيكا على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهما يغيرون فى كلمات اغنية “أنتى معلمة”.

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وظهر كل من حمو بيكا وعمر كمال، فى الفيديو وهما يغنينا انتى معلمة ويغيران فى كلمات الأغنية إلى انتى معفنة.

الفيديو الذى نشره حمو بيكا وعمر كمال، اثار جدلا على السوشيال ميديا بعد أن غيرا من كلمات الأغنية والتى حققت مشاهدة عالية منذ طرحها.

احتفل الفنان عمر كمال، بتصدر أحدث أغانية “السخان"، تريند موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

وكتب عمر كمال عبر حسابه الشخصي انستجرام: “الأغنية والبرومو في التريند الحمد لله”.

ونشر عمر كمال بوستر لأحدث أغانيه “السخان”، عبر حسابه على إنستجرام، وكانت الصدمة هو وجود اسمه قبل اسم عبد الباسط حمودة، رغم فارق التاريخ الكبير بينهما، ما جعل الجمهور ينتقده وتوقعوا أن هناك خلاف بينهما وكتبوا "عض الإيد اللي اتمدتله".

وظهر عمر كمال، فى الكليب بصحبة راقصة وهو ما انتقده البعض، خاصة أن عمر كمال كان قد صرح من قبل بأنه لن يستعين بأي راقصة فى كليباته مرة أخرى بعد كليبه الشهير “ضيعنا”.

وبدأ عمر كمال الترويج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وقام بطرح البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: هنرقص مصر كلها.

وكان عمر كمال أحيا مؤخرا حفلا غنائيا داخل أحد أشهر أماكن السهر بدبي وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية يا بيبي وهي آخر الأغنيات التى طرحها بمشاركة المطربة سارة زكريا.

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