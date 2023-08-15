هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

طرح المطرب هيثم شاكر أغنية جديدة بعنوان رنة خلخال، وذلك عبر قناته على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وبدأ هيثم شاكر الترويج لهذه الأغنية من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى لها وعلق عليه قائلا: رنة خلخال قريبا.

أحدث أغنيات هيثم شاكر

وطرح الفنان هيثم شاكر، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان “حكايتنا كملت” عبر القناه الرسمية الخاصة به على “يوتيوب”.

أغنية “حكايتنا كملت” كلمات تامر حسين، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع شريف مكاوي، والفيديو كليب اخراج محمد القاضي.

أغنية بصة

يذكر أن هيثم شاكر طرح أحدث أغنياته بعنوان بصة، من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تغيير اسم أغنية هيثم شاكر

أغنية بصة من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم، وهي الأغنية التى أطلق عليها هيثم شاكر فى بداية تسجيله للأغنية أسم مليون دولار إلا أنه قرر تغير أسمها إلى بصة، لكونها أبسط واسمها فى حفظها لدى الجمهور.

هيثم شاكر والأغاني المنفردة

وبدأ المطرب هيثم شاكر الفترة الأخيرة فى التواجد على الساحة الغنائية بقوة وذلك عن طريق طرح العديد من الأغاني المنفردة بعيدا عن الألبومات، التى تأخذ وقتا طويلا فى التحضير والتسجيل.

وطرح خلال الفترة الماضية الكثير من الأغانيات الناجحة والتى حققت نسبة استماع عالية كان آخرها أغنية مسيلي على عيونك.