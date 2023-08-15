أحدث ظهور للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بعد شائعات انفصالهما| صورة

تقضي الفنانة نانسي عجرم حاليا إجازتها الصيفية مع أسرتها في باريس، ونشر برنامج et ، بالعربي صورة حديثة لها مع أطفالها وزوجها فادي الهاشم مع مجموعة من الأصدقاء في ديزني لاند.

وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها ووالد بناتها الدكتور فادي الهاشم، بعد غيابه عن الظهور برفقتها خلال الفترة الماضية.

وأحيت نانسي عجرم عدد من الحفلات خلال الأسابيع الماضية منها حفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وظهرت مع بناتها في فيديوهات عديدة، ولكن زوجها فادي الهاشم كانت مختفيا عن الصورة.

ونفت مصادر لبرنامج et بالعربي، أنباء انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم، ونشر موقع البرنامج الفني الشهير صورا للثنائي اللبناني أثناء رحلتهما في ديزني لاند.

وظهرت نانسي عجرم وهي حاملة ابنتها الصغيرة برفقة زوجها فادي الهاشم، وعدد من المقربين لهما في الصور، وهم سعداء بالرحلة، التي يستمتعان فيها مع بناتهم بالمخيم الصيفي بفرنسا.