صحف السعودية| تحذيرات خطيرة من مركز الأرصاد بشأن الطقس.. والتضخم في المملكة يتراجع للشهر الثاني

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك و المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم /ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وفي خبر آخر، قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات بسرية تامة.

صحيفة عكاظ

يواصل التضخم في السعودية التراجع إذ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أمس الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في يوليو الماضي، مقابل 2.7% في يونيو الماضي، محققاً بذلك استقراراً نسبياً على أساس شهري من عام 2023م، وذلك بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.

وبحسب البيانات، فإن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة بنسبة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3% عن يونيو الماضي، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1%. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.4% عن يونيو الماضي.

وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% في يوليو 2023 على أساس سنوي وبنسبة 0.8% على أساس شهري. كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.

وفي خبر آخر، أعلنت وزارة التعليم السعودية، استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية للبنين والبنات.

وأوضحت أن إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية، تخضع لمجموعة من الضوابط؛ التي تهدف إلى ضمان استحقاق الطالب للحصول على الشهادة.

وأضافت: يجب على الطالب المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مرت خمس سنوات أو أكثر على حصوله على الشهادة الثانوية.

كما أنه في حال نجاح الطالب المتقدم واجتيازه لجميع المواد، سيتم إلغاء الشهادة السابقة، وتُصدر له شهادة جديدة بتاريخ حديث وبنفس المعدل السابق الذي حققه؛ وذلك وفقاً للنظام الدراسي الذي كانت عليه الشهادة السابقة. ويمكن تقديم طلب إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة من خلال خدمة الباركود، التي تعزز سهولة ويسر عملية التقديم والمتابعة للطلاب.

صحيفة المدينة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، والتي بلغت واحدًا بالمئة مع تغلب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين على شح إمدادات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا إلى 84.68 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا إلى 80.79 دولارًا.

وفي خبر آخر، بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري فيصل المقداد، في القاهرة أمس، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، حيث جاء ذلك على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا، حيث تبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.

ونظيره المصري سامح شكري، كلاً على حدة، وناقش معهما التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.