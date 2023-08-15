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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السعودية: لقاء بن فرحان وشكري بالقاهرة ناقش التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع نظيرة السعودي

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله التقي اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، في قصر التحرير بالقاهرة، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، فقد جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان أوجه تعزيز العمل الثنائي في كافة المجالات.

كما تطرق الجانبان إلى العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

 

وعلى الجانب الآخر، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، تناول سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة.

يأتي اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا المُنعقِد اليوم في القاهرة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكري أكد خلال الاجتماع على اعتزاز الجانب المصري بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، والتي تستمد قوتها من العلاقات الراسخة الممتدة التي دائماً ما جمعت بين البلدين والشعبيّن الشقيقيّن، معرباً عن التطلع لمواصلة العمل سوياً من أجل الدفع بآليات التشاور والتنسيق لتعميق أطر التعاون الثنائي في القطاعات محل أولوية البلدين على نحو يخدم مصالح وتطلعات الشعبيّن الشقيقيّن.

وزير الخارجية يستقبل نظيره السعودي بقصر التحرير | صور

وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري بديوان الوزارة| صور

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سامح شكري السعودية وزارة الخارجية السعودية

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