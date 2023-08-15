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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري بديوان الوزارة| صور

صدى البلد

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية سوريا، بمقر وزارة الخارجية المصرية .

ويزور وزير الخارجية السوري القاهرة؛ للمشاركة فى اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا.

ويأتي اجتماع لجنة الاتصال عقب عقد جلسة مباحثات ثنائية تجمع الوزيرين بمقر وزارة الخارجية في القاهرة.

ويعقب لقاء شكري والمقداد المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية في سوريا، تمهيدا لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير، يعقبه اجتماع اللجنة مع وزير خارجية سوريا.

 وانطلقت بالقاهرة صباح اليوم اجتماعات وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، فى إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاثة من أجل التنسيق المستمر والتشاور دائم لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، وبحث مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة.

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