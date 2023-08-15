السعودية .. إعلان هام من التعليم بشأن مواعيد بدء الدراسة

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد الدراسة بجميع مدارس الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وأوضحت الإدارة أن “توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس سيبدأ خلال فترة الصيف عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا، وتستمر فترة الدراسة الصيفية حتى تاريخ 1 / 11 / 2023. في حين، يبدأ الاصطفاف الصباحي خلال فترة الشتاء في 6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 7:00 صباحًا”.

وأضافت: “في شهر رمضان يبدأ الدوام الرسمي للطلاب والطالبات في القطاع التعليمي عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، فيما ستكون عودة الطلبة والطالبات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسيبدأ الاصطفاف الصباحي خلال هذه الفترة عند الساعة 6:15 صباحاً”.

أمس، اعتمد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، سعيد بن عبدالله الغامدي، التوقيت الزمني الدراسي في مدارس المحافظة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم، عبدالله العازمي، إن توقيت العمل في مدارس المحافظة والمحافظات التابعة لها تعليميًّا سيكون بدءًا من يوم الأحد المقبل.

ولفت إلى أنه سيكون الاصطفاف الصباحي عند الـ06:45 صباحًا، وبداية الحصة الأولى الـ07:00 صباحًا، وبداية الحصة الأولى في المدارس المسائية الساعة الـ1:00 ظهرًا.