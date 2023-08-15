عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. إعلان هام من التعليم بشأن مواعيد بدء الدراسة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد الدراسة بجميع مدارس الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وأوضحت الإدارة أن “توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس سيبدأ خلال فترة الصيف عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا، وتستمر فترة الدراسة الصيفية حتى تاريخ 1 / 11 / 2023. في حين، يبدأ الاصطفاف الصباحي خلال فترة الشتاء في 6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 7:00 صباحًا”.

وأضافت: “في شهر رمضان يبدأ الدوام الرسمي للطلاب والطالبات في القطاع التعليمي عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، فيما ستكون عودة الطلبة والطالبات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسيبدأ الاصطفاف الصباحي خلال هذه الفترة عند الساعة 6:15 صباحاً”.

أمس، اعتمد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، سعيد بن عبدالله الغامدي، التوقيت الزمني الدراسي في مدارس المحافظة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا.

الخارجية السعودية: لقاء بن فرحان وشكري بالقاهرة ناقش التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

شكري: مصر تعتز بالروابط الوثيقة والأخوية مع السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم، عبدالله العازمي، إن توقيت العمل في مدارس المحافظة والمحافظات التابعة لها تعليميًّا سيكون بدءًا من يوم الأحد المقبل.

ولفت إلى أنه سيكون الاصطفاف الصباحي عند الـ06:45 صباحًا، وبداية الحصة الأولى الـ07:00 صباحًا، وبداية الحصة الأولى في المدارس المسائية الساعة الـ1:00 ظهرًا.

السعودية المملكة المملكة العربية السعودية للتعليم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

موضوعات متعلقة

مستشار زيلنيسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها من أجل الانضمام لحلف الناتو

أمريكا: صفقة الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية انتهاك لقرارات مجلس الأمن

"الدولية للهجرة" تكشف عن رقم صادم للاجئين السودانيين منذ اندلاع الحرب

بسبب "قلم".. شرطي يفتح النار على رجل في امريكا

ضابط بالقوات الجوية الأوكرانية: لا يمكننا مواجهة صواريخ كروز الروسية

مخاطرة كبيرة.. مصير زيلينسكي في خطر بسبب قرار غير مسبوق

صحفي أمريكي: لا أحد قلق بشأن ما يحدث في أوكرانيا باستثناء بوتين

نفاق وسخرية.. رئيس المخابرات الروسية يوجه انتقادات نارية لواشنطن

ترشيحاتنا

بوريل يطالب إيران بالإفراج الفوري عن الأوروبيين المحتجزين

بعد العثور على رفات طفل من القرن ال17..مادلالة هذا الكشف وعلاقته بمصاصي الدماء؟

الأمير هاشم نائبًا للملك عبدالله| من هو فتى الأردن صاحب ال 18 ربيعًا ؟

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

خطوة بخطوة.. نكشف الطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

أزمة جديدة.. الزمالك في ورطة بسبب مستحقات اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ