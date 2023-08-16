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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالب صدمه جرار زراعي ببني سويف.. تفاصيل

صدى البلد

لقي طالب، 13 عامًا، مصرعه، بعد أن صدمه جرار زراعي بمدخل قرية كوم أبوخلاد بطريق "بني سويف الفيوم" الجديد، ونقلته سيارة إسعاف جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري زراعي أمام دخلة قرية كوم أبوخلاد بطريق "بني سويف الفيوم" الجديد بدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة.

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ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة عبد العال حمادة عبد العال، طالب، يبلغ من العمر 13 عامًا، مقيم قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، تمهيدًا للتصريح بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

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