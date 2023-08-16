بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 15 شخصا بإصابات متنوعة، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنى سويف القاهرة الصحراوى قرب كمين سمسطا التابع لمحافظة بنى سويف ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.



وتلقت غرفة عمليات الاسعاف في محافظة بني سويف، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنى سويف الصحراوي قرب كمين سمسطا نتح عنه إصابة ١٥ شخصا حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث.



ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة،

وأكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أن حالة المصابين مستقرة وأن ١١ مصاب تم نقلهم إلي مستشفى الفيوم الجامعي و٤ مصاببن تم اسعافهم مكان الحدث والمصابين هم شعبان ابرهيم حسن 59 سنة فلاح مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري ومحمد شعبان إبراهيم 23 سنة فلاح مصاب جروج وسحجات بالجسم وثناء محمد حسن 50 سنة مصابة جروح وسحجات بالجسم و مكة عاطف عبد الجواد 3 سنوات طفله مصابة جرح قطعي بفروة الراس 4 سم وام هاشم عبد الوهاب محمد 47 سنة ربة منزل مصابة بكسر بالزراع الايسر ونجلاء شعبان إبراهيم 35 سنة جروح وسحجات و كرمه عاطف عبد الجواد 5 سنوات طفلة جروح وسحجات و أسماء إبراهيم عبد الحليم 40 سنة ربة منزل مصابة جروح وسحجات وملك الحسينى عبد الوهاب 12 سنة مصاب جروح وسحجات و سعيد احمد محمد احمد 37 سنة فلاح مصاب كسر بالعمود الفقري و احمد عبد الرازف مسلم 36 سنة فلاح مصاب كسر بالساق اليسري و احمد محمود سليمان 25 سنة و محمد سيد عيد مسعود 20 و علي عبد العليم محمد 30 سنة و حسين احمد عوض 38 سنة

