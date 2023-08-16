رئيس جامعة بني سويف: لدينا فريق طبي متخصص في التعامل مع الحوادث

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنه تم افتتاح وحدة متميزة لرعايات قسم الحوادث، مشيرا إلى إلي أنه نوع جديد من الرعايات المركزة يتم عمله فى هيئة تقرير تحت إشراف قسم الرعايات الحرجة مع التخصصات الأخري، من عظام وجراحة وأوعية دموية.

وأضاف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “فكرنا لعمل قسم أو وحدة منفصلة للرعايات الحرجة للحوادث والمصابين”، موضحا أنه يوجد حوالي 32 سرير، إضافة إلى الرعايات الحرجة أو أسرة الرعايات الحرجة بالمستشفي الجامعي، ويشرف عليه جميع المتخصصين لكافة التخصصات، تحت إشراف رئيسي لقسم الرعايات الحرجة.

وتابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن وجود تلك الوحدة سيعمل على خلق إنفراجة كبيرة جدا بالمحافظة، لافتا إلى أن المستشفي الجامعي ببني سويف تستقبل مرضي من جنوب الجيزة وشمال المنيا ومحافظة الفيوم، ويوجد 4 طرق سريعة، وتكون نسبة الحوداث عالية قليلا.