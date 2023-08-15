إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة بـ بني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق “ الزعفرانة” ، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى أطفيح المركزي لقربه من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات الاسعاف في محافظة بني سويف، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة، نتح عنه إصابة 5 أشخاص، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، بالإضافة إلى سيارة اسعاف البحر الأحمر وأخرى تابعة لمحافظة الجيزة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.