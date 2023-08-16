المعدن الأصفر يتراجع مجددا.. والجنيه الذهب يخسر 120 جنيها |تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب مجددا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 16-8-2023، بعد موجة من التذبذبات شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2235 جنيها مقابل 2250 جنيها ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

يقدم موقع "صدى البلد"، سعر الذهب الأربعاء 16-8-2023 لجميع الأعيرة الذهبية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 1961 جنيهًا .

وعالميًا، وصل سعر الأوقية إلى مستوى 1904 دولارات بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2554 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2235 جنيها للشراء و2215 جنيها للبيع

أسعار الذهب اليوم

وعالميا، يستمر الذهب في محاولاته للابتعاد عن مناطق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن البيانات الاقتصادية الأمريكية تمنعه من ذلك وتزيد من الضغط السلبي، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي لمحاولة توقع نهج أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه البنك القادم.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء بما لا يتجاوز 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1906 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب يوم أمس إلى أدنى مستوى 7 أسابيع عند 1896 دولار للأونصة.

ضعف الذهب وعدم قدرته على التعافي يأتي في ظل تزايد التوقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في ظل استمرار التضخم المرتفع، بالإضافة إلى تزايد الضغط السلبي نتيجة ارتفاع مستويات الدولار وتسجيل عوائد السندات الحكومية مستويات قياسية.

يوم أمس صدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة عن شهر يوليو لتشهد ارتفاع بنسبة 0.7% بأعلى من القراءة السابقة 0.3% والتوقعات 0.4%، كما ارتفع المؤشر الجوهري الذي يستثنى عوامل التذبذب بنسبة 1% من القراءة السابقة 0.2%.

بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تعد مقياس للإنفاق الاستهلاكي أظهرت مرونة كبيرة في الاقتصاد الأمريكي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما، وهو ما يظهر قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية تحمله المزيد من التشديد النقدي لمواجهة التضخم دون السقوط في خطر الركود الاقتصادي، وفق تحليل جولد بيليون

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1961

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17880 جنيه للشراء مقارنة بـ 18 ألف جنيه بالامس.