عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المعدن الأصفر يتراجع مجددا.. والجنيه الذهب يخسر 120 جنيها |تفاصيل

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب مجددا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 16-8-2023، بعد موجة من التذبذبات شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2235 جنيها مقابل 2250 جنيها ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

 يقدم موقع "صدى البلد"، سعر الذهب الأربعاء 16-8-2023 لجميع الأعيرة الذهبية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 1961 جنيهًا .

txt

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

txt

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023

txt

الشرقية للدخان: علبة السجائر بـ 7 جنيهات.. وهذه قيمتها بعد الضرائب

txt

خلال أيام.. مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2023 لـ العاملين بالحكومة

 

وعالميًا، وصل سعر الأوقية إلى مستوى 1904 دولارات بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية. 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2554 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2235 جنيها للشراء و2215 جنيها للبيع

 

أسعار الذهب اليوم 

وعالميا، يستمر الذهب في محاولاته للابتعاد عن مناطق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن البيانات الاقتصادية الأمريكية تمنعه من ذلك وتزيد من الضغط السلبي، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي لمحاولة توقع نهج أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه البنك القادم.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء بما لا يتجاوز 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1906 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب يوم أمس إلى أدنى مستوى 7 أسابيع عند 1896 دولار للأونصة.

ضعف الذهب وعدم قدرته على التعافي يأتي في ظل تزايد التوقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في ظل استمرار التضخم المرتفع، بالإضافة إلى تزايد الضغط السلبي نتيجة ارتفاع مستويات الدولار وتسجيل عوائد السندات الحكومية مستويات قياسية.
يوم أمس صدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة عن شهر يوليو لتشهد ارتفاع بنسبة 0.7% بأعلى من القراءة السابقة 0.3% والتوقعات 0.4%، كما ارتفع المؤشر الجوهري الذي يستثنى عوامل التذبذب بنسبة 1% من القراءة السابقة 0.2%.
بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تعد مقياس للإنفاق الاستهلاكي أظهرت مرونة كبيرة في الاقتصاد الأمريكي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما، وهو ما يظهر قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية تحمله المزيد من التشديد النقدي لمواجهة التضخم دون السقوط في خطر الركود الاقتصادي، وفق تحليل جولد بيليون

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1961 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17880 جنيه للشراء مقارنة بـ 18 ألف جنيه بالامس.

 

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر الذهب مصر سعر الجنيه الذهب سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

منها الأزمة الاقتصادية.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي للمصريين

الأزمة لن تنتهي| ميدو يصدم جماهير الزمالك.. ويكشف المستور: "معاه 35 مليون جنيه"

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

التنظيم والإدارة يطلق الموقع الإلكترونى للاستعلام عن أحقية الترقية للعاملين بالجهاز الإداري

رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تراجع محدود في سعر الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم .. وهذا سعر البانيه الآن

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023

تذبذب قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

31 حالة طلاق في الساعة.. بيان هام من "التعبئة العامة والإحصاء"

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث ليبيا

بيان عاجل من أمريكا بشأن تنازل أوكرانيا عن أراضيها مقابل عضوية الناتو

بعد وفاة مواطنة .. قرار عاجل في انهيار عقار الإسكندرية

بعد قرار “فيتش”.. أزمة خطيرة تهدد البنوك الأمريكية

حذف الفوائد | نبأ مهم من البنك الزراعي في قروض الفلاحين

فرنسا: لن نعترف بقرارات المجلس الحاكم في النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ