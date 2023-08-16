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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل.

المقادير :
350 جرام صدور دجاج مكعبات
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة مستردة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل
4/1 ملعقة ملح
4/1 ملعقة فلفل
2 وحدة من الطماطم
2 وحدة من الفلفل الأخضر حلو
2 وحدة من الفلفل الأصفر

طريقة التحضير:

تبلي الدجاج بالملح والفلفل وتقلب جيداً، ثم قومي بإضافة الصلصة وعصير الليمون والزيت والزنجبيل والمستردة وتخلط المكونات جيداً مرة أخرى.

اتركي الدجاج في التتبيلة لمدة 3 ساعات على الأقل فى الثلاجة حتى تتشرب مكعبات الدجاج التتبيلة.

ثم ضعي مكعبات الدجاج فى الأسياخ الخشبية الخاصة بالشوي، مع قطع الطماطم والفلفل بالتساوي، ثم تشوى مكعبات صدور الدجاج على الفحم وتقدم ساخنة مع السلطة الخضراء وخبز السن

مكعبات الدجاج كباب الدجاج

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