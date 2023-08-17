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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع اليوم

صدى البلد

صرح الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أنه اتساقا مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الإستراتيجية والأساسية منها، سيتم العمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.

 

وأشار في تصريحات له، إلى أن ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وجميع عناصر سلاسل الإمداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.

 

فى هذا الإطار تعلن البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط: http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

هذا وتنوه البورصة المصرية للسلع، أن أول جلسة تداول ستكون اليوم الخميس الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٣.

 

وأفاد عشماوي، أن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.

 

وأشار عشماوي، إلى أنه  جار دراسة المزيد من السلع الأخرى؛ لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.

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