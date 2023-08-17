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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا خطوة مهمة

أرشيفية
أرشيفية

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأربعاء، إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا على البحر الأسود، رغم التهديدات الروسية، بأنه "خطوة مهمة" لحرية الملاحة البحرية قبالة سواحل أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، إنّ "أوكرانيا خطت للتوّ خطوة مهمّة على صعيد استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود"، مشيراً إلى أنّ السفينة "اتّبعت الممرّ الإنساني الأوكراني الجديد انطلاقاً من ميناء أوديسا".

وكان الرئيس الأوكراني قد ندّد في وقت سابق بقصف روسيا بواسطة مسيّرات منشآت أوكرانية على البحر الأسود، واصفاً الضربات الروسية بأنّها "اعتداء على الأمن الغذائي العالمي".

وكان حاكم أوديسا أوليغ كيبر قد أفاد بأنّ مسيّرات روسية ألحقت أضراراً بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت مُذ أوقفت موسكو العمل باتفاق الحبوب.

ومنذ خروج روسيا من الاتفاق، صعّدت موسكو هجماتها على البنى التحتية لميناء البحر الأسود الأوكراني والمرافق التي تستخدمها كييف لتصدير الحبوب عبر نهر الدانوب.

 

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