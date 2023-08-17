خلال إجازة الصيف.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم

كشفت الإعلامية نهاد سمير، عن حقيقة انفصال نانسي عجرم، قائلة “انتشرت بالفترة الأخيرة شائعة عن انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم، ولكن أكدت مصادر كثيرة أن هذا الخبر غير صحيح”.

وقالت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك مصادر أكدت أن الفنانة نانسي عجرم وزوجها حاليا فى فرنسا مع بناتهما يقضون إجازة الصيف معا، موضحة “وصلت أخبار الشائعات أيضا إلى الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، ومن الواضح أن تلك الأخبار غير صحيحة”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن موسم جدة حضر حفلة يطلق عليها كاسيت 90، وكانت أجواؤها حماسية، لافتة إلى أن من شارك من نجوم التسعينيات فى الحفلة هم: محمد محيي وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفي قمر وسيمون وحسام حسني وخالد عجاج".