كشفت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عن سر غياب الفنانة شيرين عبد الوهاب، وسبب تأخير ألبومها الجديد، وذلك خلال فقرتها الفنية.

وقالت الإعلامية نهاد سمير، إنه منذ قليل من الأيام تم نشر مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب مع عائلتها وهي على البحر، وكان من الواضح أنها بحالة جيدة وبخير.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “الفيديو نزل تحسه مخصوص لطمأنة جمهورها عليها، وهذا ما أكده محامي شيرين عبد الوهاب فى تصريح له، وقال إن أغلب ما يقال عن الفنانة شيرين عبد الوهاب هو مجرد شائعات وإنها بخير”.

مفيدة شيحة تفتح النار على مروّجي شائعات انتحار شيرين عبد الوهاب

شنّت الإعلامية مفيدة شيحة، هجومًا حادًا على مروجي الشائعات ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت شائعة جديدة عن إقدامها على الانتحار.

شائعات على شيرين

وقالت مفيدة شيحة: “في ناس شايفين شيرين مدة جديدة للدعاية فطالعين يشوهون صورتها، وكفاية شائعات على شيرين، وأعطوا لها فرصة تعود لحياتها وترجع شيرين اللي بتحبها”.