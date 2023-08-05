مفيدة شيحة تفتح النار على مروّجي شائعات انتحار شيرين عبد الوهاب

شنّت الإعلامية مفيدة شيحة، هجومًا حادًا على مروجي الشائعات ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت شائعة جديدة عن إقدامها على الانتحار.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن هذه الشائعة عار تمامًا عن الصحة، متابعة أن "طلعت الفنانة بفيديو تكذب ما يتردد بأنها انتحرت، وليه حطين شيرين في دماغكم".

شائعات على شيرين



وتابعت مفيدة شيحة أن: "في ناس شايفين شيرين مدة ج0يدة للدعاية فطلعين يشوهون صورتها، وكفاية شائعات على شيرين، وأعطوا لها فرصة تعود لحياتها وترجع شيرين اللي بتحبها.

