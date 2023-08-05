أسرار وكواليس فيديو ظهور شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في فيديو قصير مع زوجها حسام حبيب للرد بطريقة غير مباشرة علي اخبار تخلصها من حياتها .



وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي في إحدى المناطق الساحلية برفقه حسام حبيب .

وعلم صدى البلد ان الفيديو قديم وتم تصويره منذ شهر تقريبا.

وكانت هنا الفقي ابنة شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اختفت عن منصات التواصل الاجتماعي، حيث لم تتفاعل على حساباتها منذ فترة بعيدة.

شيرين عبد الوهاب

الجمهور في رد فعل صادم علق على منشورات قديمة لـ هنا ابنة شيرين عبد الوهاب: “فينك مختفية انتي وشيرين طمنينا”.

جاءت تلك التعليقات بعدما علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، على شائعات محاولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنهاء حياتها باستخدام مواد مخدرة.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، لـ صدى البلد، أن شيرين عبد الوهاب بخير، ولا صحة لشائعات محاولة إنهاء حياتها “لا أساس لها من الصحة".

وأشار المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إلى أنها تواصل بشكل شخصي مع إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب، وتم نفي هذه الشائعات تماما، موضحا أنها تتفق حاليا على إقامة عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعات محاولة إنهاء شيرين عبد الوهاب حياتها عن طريق تناول دواء الزانكس، ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل، خاصة مع اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، والظهور العلني منذ فترة.

جاء ذلك بعد أيام من تداول عدد من المواقع العربية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارا عن وفاة المطربة شيرين عبد الوهاب بأزمة قلبية.